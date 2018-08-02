Эксклюзивный деликатес. Первую опытную партию улиточной икры получили в Гродненской области. Продукт, уникальный для Беларуси, по вкусу напоминает красную икру лосося, но стоит в несколько раз дороже. Особой популярностью икринки улиток пользуются у европейских гурманов. Сможет ли семейный бизнес открыть новое направление экспорта, когда диковинный продукт появится в белорусских ресторанах - узнал Юрий Карнелович.

Супруги Владимир и Виктория Рабковы себя называют не иначе как фермерами. Выращивают они не буренок, но их подопечные тоже рогатые. На нескольких сотках в специальных вольерах успешно живут и размножаются улитки. Четыре года назад, переехав из Донецкой области сюда, в Кореличский район, супруги купили деревенский дом и, как гласит семейная легенда, улитка, проползающая мимо, сама подсказала бизнес-идею. Хороший экспортный потенциал, а такой товар пользуется повышенным спросом в Европе, и интерес к деликатесу со стороны отечественных рестораторов подтолкнули фермеров заняться даже селекционной работой. Так, в этом году на ферме появились крупные особи.

На ферме Рабковых - около 3 тонн улиток. Внимания к себе подопечные требуют повышенного. Питаются исключительно сбалансированным рационом. Обязательно зелень, комбинированные корма, а еще горох, кукуруза, ячмень и минеральные вещества, необходимые для роста панциря. В жаркий день моллюсков обязательно нужно поливать каждые полчаса. Есть здесь и свой детский сад.

В этом году семейная пара решила освоить новый вид продукции. Планируют поставлять на рынок не только непосредственно улиток, но и их икру. Первую опытную партию получили буквально на днях. Один моллюск приносит примерно 3-4 грамма деликатеса, но бизнес-проект, уверяют хозяева, себя окупит. Ведь стоимость продукта в несколько раз превышает самую дорогую красную икру лосося. Весь процесс напоминает работу ювелира с бриллиантами, каждая икринка отбирается вручную.

Супруги Рабковы улиточную икру получили первыми в Беларуси. А потому спрос на нее ожидают большой. Теперь местным гурманам, чтобы попробовать довольно популярный на Западе деликатес, не обязательно ехать во Францию.

На сегодняшний день икру улиток, произведенную в Беларуси, пробовали только два человека - это хозяева фермы. Я же буду первым независимым дегустатором. Это очень вкусно, чем-то напоминает красную икру, но с легкими нотками леса.

На ферме хозяйка экспериментирует со вкусовыми качествами икры. Говорит, деликатес из Кореличей клиенты смогут узнать даже по внешнему виду.

Улиточная ферма Владимира и Виктории - первый подобный частный проект в Беларуси. И супруги намерены расширять свое улиточное стадо. Фермер уже приобрел порядка 1 000 квадратных метров земли под склады и будущие плантации моллюсков.