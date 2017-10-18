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Первую и третью среду месяца медики ждут минчан в крупных универмагах города
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18 Октября 2017 15:29

Первую и третью среду месяца медики ждут минчан в крупных универмагах города

Ради предотвращения сердечных проблем. Первую и третью среду месяца медики ждут минчан в крупных универмагах города. Специалисты померяют пульс, артериальное давление и проведут индивидуальную консультацию.

Участие в профилактической акции уже приняли 29 тысяч минчан, у половины отмечено повышенное артериальное давление.

Вообще, эксперты фиксируют увеличение сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Белорусская столица - не исключение. Поэтому медики советуют всегда держать руку на пульсе и вовремя проходить медосмотр.

  

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