Плюсовая температура спровоцировала подтопления в Минской области

3 Апреля 2018 15:15

Так, за прошедшие сутки сотрудники МЧС 65 раз выезжали за помощью горожанам в откачивании талых вод с подворий. Угрозы жизнедеятельности людей нет. В период таяния снега спасатели советуют очистить дренажные и сточные канавы от мусора, чтобы дать возможность уходить воде. Убрать с подворий и подвалов вещи, которые могут быть повреждены от воды. Особенно это касается жилой застройки, которая находится в низине и в месте ухода снега с полей.

Постепенно очищаются от ледяного покрова также реки и водохранилища области. Однако на некоторых водных акваториях все еще держится относительно безопасная толщина льда. Спасатели усилили контроль за такими объектами. Несколько раз в день в рейды выходят и сотрудники ОСВОДа. Ведь некоторые любители подледной ловли все еще не спешат сматывать удочки.

По прогнозам синоптиков, завтра в Минске и области до плюс 17, при этом даже ночью будут держаться плюсовые температуры. Выход на лед по-прежнему запрещен.