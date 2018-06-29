Первая леди ФРГ Эльке Бюденбендер посетила Музей Великой Отечественной

Это была сугубо женская экскурсионная программа. Гости остановились возле экспозиции о концлагерях на территории нашей страны. Увидели фотографии немецкого солдата, которые были сделаны в Тростенце, личные вещи уничтоженных людей. Особое оживление вызвал партизанский лагерь. Слово, которое не требует перевода. Женщины были поражены, что наравне со взрослыми, в борьбу с нацистами вступили и дети.

Экскурсия завершилась в зале Победы. Где на белоснежном мраморе золотом выбиты имена всех Героев Советского Союза. Супруга немецкого лидера заинтересовалась оригиналом знамени, которое подняли 3 июля 44-го над Купаловским театром в освобожденном Минске.