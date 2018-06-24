Первая генеральная репетиция парада ко Дню Независимости прошла в Минске

24 Июня 2018

Первая генеральная репетиция парада ко Дню Независимости прошла в Минске минувшим вечером.

Четыре тысячи военнослужащих и 250 единиц боевой техники торжественно прошли по улицам Минска.
Четыре тысячи военнослужащих приняли участие в генеральной репетиции

Танки, бронеавтомобили, зенитные ракетные комплексы, системы залпового огня - в параде участвует техника, которая находится на вооружении в Беларуси.
Системы залпового огня

Исключение лишь у танка Т-34-85. Легендарная машина возглавляет механизированную колонну, длина которой составит около трех километров.
Танки Т-34-85

Завершит военный парад пролет авиации и плацконцерт роты почетного караула. Вторая и последняя генеральная репетиция ожидается в четверг вечером - 28 июня. Третьего июля в День Независимости техника торжественно пройдет по улицам Минска.

Теги:

#3 июля. День Независимости Республики Беларусь

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =