Первая генеральная репетиция парада

Минск в ожидании генеральной репетиции парада войск Минского гарнизона, посвященного Дню Независимости Беларуси. Сегодня в 11 вечера состоится первый масштабный прогон. В полном составе. Парадные расчеты уже заняли свои места. Колонна растянулась на несколько километров. До запуска двигателей осталось без малого 2 часа. Всего будет 2 генпрогона. Следующий состоится в четверг - вечером 28 июня. Кульминация и заключительный марш-бросок - утром 3 июля. В День Независимости. Прямо сейчас у стелы "Минск – город-герой" находится наш корреспондент Владимир Королев. У него узнаем - все ли готово к репетиции? (прямое включение).

Добрый вечер! Несмотря на то, что до репетиции остается чуть менее двух часов, колонна в полном составе находится у стелы "Минск – город-герой".

Многие минчане и гости столицы с неподдельным интересом наблюдали въезд техники в город. Танки, бронеавтомобили, зенитные ракетные комплексы, системы залпового огня – в параде будет принимать участие та техника, которая находится на вооружении в Беларуси.











На время следования колонны на улицах и проспектах города было ограничено движение транспорта, часть улиц в районе стелы перекрыты и сейчас. Как и 3 июля, в генеральной репетиции примут участие 250 единиц боевой техники в составе 23-х парадных расчетов.



Общая протяженность механизированной колонны составит около 3 км. По традиции во главе механизированный колонны пройдет советский танк Т-34-85.



Все это можно будет увидеть и сегодня. От себя добавлю: генеральная репетиция пройдет поздно вечером и будет отличаться от парада. Военная техника при ночном освещении смотрится по-особому эффектно.

Стоит отметить, что многое к празднику 3 июля будет впервые. Судите сами! Первый раз на параде будет представлена беспилотная техника, разработанная в нашей стране. Кстати, всего в мероприятии примут участие около 4 000 военнослужащих – 19 пеших колонн, среди которых и представители Вооруженных сил России. Впервые планируется участие парадного расчета военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Также впервые в строю пройдут представительницы прекрасного пола – женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии и сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов.

Прямую трансляцию 3 июля будет вести Белтелерадиокомпания. И вот еще одна новинка - впервые большой праздник в Минске мы покажем в формате Full HD. Так что, как говорят операторы и режиссеры, картинка будет звенеть.

Буквально через два часа в Минске начнется генеральная репетиция парада войск Минского гарнизона.