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Перечень наркотических средств пополнится новыми препаратами
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27 Апреля 2018 13:04

Перечень наркотических средств пополнится новыми препаратами

Эти вещества не были в обороте в Беларуси, но их судьба уже решена. Об этом сообщили сегодня в Комитете судебных экспертиз. Накануне наши эксперты выявили три новых психотропа - данные уже переданы в Минздрав.

И сегодня Комитет судебных экспертиз Беларуси посетили военные атташе из 11 стран. Члены делегации ознакомились с методами проведения исследований и лабораториями.

  

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