21 Апреля 2018 15:38

Пенсионер из Барановичей реставрирует технику, которую другие бы давно отправили на свалку. В автопарке Николая Рабцевича шесть ретро-машин, преимущественно немецкие. Самая ценная из них - "Опель-Капитан" 1939 года выпуска. Вдохнуть вторую жизнь в довоенную технику было непросто: запчастей редкой модели авто почти не найти, а таких машин было выпущено всего около 25 000. За тем, как ржавая железяка превращается в элитное авто, наблюдали соседи и знакомые. Но автолюбитель поставил машину не только на колеса, но и на учет ГАИ.

В коллекции спасенных от свалки авто - желтенький "Запорожец", отреставрированный фургон "Баркас Б-1000", выпущенный в ГДР в 1965 году, в стране, которой сегодня нет на карте. Для работы на дачном участке Николай из подручных материалов буквально по кусочкам собрал и этот мини-трактор. Двигатель от "Опеля", коробка передач от "Ауди", капот из холодильника. Любимое дело, говорит мастер, продлевает жизнь не только машинам, но и ему.