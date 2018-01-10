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Павел Легкий назначен на должность заместителя министра информации
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10 Января 2018 17:02

Павел Легкий назначен на должность заместителя министра информации

Павел Легкий назначен на должность заместителя министра информации Беларуси постановлением Совета министров. До этого он занимал пост советника-посланника посольства Беларуси в России.

  

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