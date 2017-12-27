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Парк скорой медпомощи Минской области сегодня пополнили 24 автомобиля
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27 Декабря 2017 15:15

Парк скорой медпомощи Минской области сегодня пополнили 24 автомобиля

Новая техника отправилась в больницы Столбцовского, Борисовского, Смолевичского и других районов. В следующем году на станциях скорой медпомощи спецтранспорт будет заменен полностью. Кроме того, запланировано создание единого областного центра, который объединит медслужбы центрального региона. Это позволит повысить эффективность и скорость оказания неотложной помощи.

В планах на следующий год также переход скорой медпомощи Минской области на цифровую радиосвязь. Это позволит эффективнее координировать бригады на выездах и иметь связь с другими оперативными службами при возникновении чрезвычайных ситуаций.

  

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