Парк скорой медпомощи Минской области сегодня пополнили 24 автомобиля

27 Декабря 2017 15:15

Новая техника отправилась в больницы Столбцовского, Борисовского, Смолевичского и других районов. В следующем году на станциях скорой медпомощи спецтранспорт будет заменен полностью. Кроме того, запланировано создание единого областного центра, который объединит медслужбы центрального региона. Это позволит повысить эффективность и скорость оказания неотложной помощи.

В планах на следующий год также переход скорой медпомощи Минской области на цифровую радиосвязь. Это позволит эффективнее координировать бригады на выездах и иметь связь с другими оперативными службами при возникновении чрезвычайных ситуаций.