Парк скорой медпомощи Минской области пополнили 24 автомобиля

27 Декабря 2017 18:05

Новая техника отправилась в больницы Столбцовского, Борисовского, Смолевичского и других районов. В следующем году на станциях скорой медпомощи спецтранспорт будет заменен полностью. Кроме того, запланировано создание единого областного центра, который объединит медслужбы центрального региона. Это позволит повысить эффективность и скорость оказания неотложной помощи.

Наталья Кузьмицкая продолжит тему. Вот уже три года Юрий Кириев работает на станции скорой медпомощи в Смолевичах. За день бывает от 10 до 20 вызовов, в итоге набегает более 200 километров. Однако сегодня у него один маршрут. Водителю доверили доставить новый автомобиль экстренной службы.

В октябре парк скорой медпомощи области пополнился 10 новыми машинами. Сегодня больницы области получили еще 24 автомобиля. Таким образом многие районы уже полностью обновили свой парк спецавтотранспорта.

Современными медэкипажами обеспечены и реанимационные бригады перинатальных центров в Борисове, Солигорске и Молодечно, а также минской областной детской больницы.

Реанимобиль незаменим при оказании помощи новорожденным и недоношенным детям.

Только неонатальные и педиатрические реанимобили областной детской больницы в год делают более полутысячи выездов и это обычно самые сложные случаи.

Чтобы сократить срок ожидания скорой и увеличить эффективность оказания неотложной помощи, в области будет создан своеобразный пункт управления всеми станциями экстренной службы с центром в Боровлянах.

В следующем году переоборудование учреждений здравоохранения области продлится. На очереди после экипажей скорой - обновление транспорта бригад интенсивной терапии. Их число, кстати, планируют увеличить в Дзержинске и Марьиной Горке. В ближайшее время скорая медпомощь Минской области перейдет на цифровую радиосвязь. Это позволит эффективнее координировать бригады на выездах и иметь связь с другими оперативными службами при возникновении чрезвычайных ситуаций.