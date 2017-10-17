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Парадная форма белорусских олимпийцев в Пхенчхане будет с национальным колоритом
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17 Октября 2017 15:01

Парадная форма белорусских олимпийцев в Пхенчхане будет с национальным колоритом

С национальным колоритом. Именно такой будет парадная форма белорусских олимпийцев в южнокорейском Пхенчхане.

Концепции экипировки для нашей делегации на зимние Игры представили Президенту. В разработке моделей активно участвовали и именитые белорусские дизайнеры.

Людмила Лабкова совместно с концерном Беллегпром создала парадную форму в стиле кэжуал. В ней преобладают светло-серые тона, красные аксессуары и детали делают образ ярче. А Юлия Латушкина (кстати, в ее одежде белорусские олимпийцы покоряли Рио) вместе со швейным ателье при Главном хозяйственном управлении Управделами Президента решила одеть спортсменов в более строгом стиле. Оригинальность ее одежде добавляют национальные орнаменты. Оба дизайнера постарались раскрыть белорусские традиции и активно использовали национальные мотивы. За основу олимпийской парадной формы для белорусской делегации решено взять вариант Людмилой Лабковой.

Поручение Президента - все представленные коллекции парадно-гражданской формы будут отшиты и должны свободно продаваться в белорусских магазинах. Так, каждый желающий сможет приобщиться к мировому спортивному событию. Напомним, что зимние Олимпийские игры стартуют в Южной Корее в феврале.

  

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