Парад войск Минского гарнизона и представление "Мой родны кут". Фоторепортаж

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Общая протяженность парада составила около трех тысяч метров! На проспект Машерова вышли пять тысяч военнослужащих, 250-ят единиц техники, а в воздух поднялись почти полсотни боевых самолетов и вертолетов. Самые яркие моменты - в репортаже.