Парад войск Минского гарнизона и представление "Мой родны кут". Фоторепортаж

3 Июля 2018
Общая протяженность парада составила около трех тысяч метров! На проспект Машерова вышли пять тысяч военнослужащих, 250-ят единиц техники, а в воздух поднялись почти полсотни боевых самолетов и вертолетов. Самые яркие моменты - в репортаже.
  Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Парад войск Минского гарнизона

Завершило парад массовое театрализованное представление "Мой родны кут". В Год малой родины - более двух сотен городов и деревень были отмечены в театрализованном фрагменте. 3Д-эффект флага, который колышется на ветру, создали 1200 участников.

Театрализованное представление "Мой родны кут"

Театрализованное представление "Мой родны кут"

Театрализованное представление "Мой родны кут"

Театрализованное представление "Мой родны кут"

Театрализованное представление "Мой родны кут"

Театрализованное представление "Мой родны кут"

Театрализованное представление "Мой родны кут"

Театрализованное представление "Мой родны кут"

Театрализованное представление "Мой родны кут"

Театрализованное представление "Мой родны кут"

Теги:

#3 июля. День Независимости Республики Беларусь

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =