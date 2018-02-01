1 Февраля 2018 21:06

Папа Римский Франциск заинтересован в визите в Беларусь и надеется, что в ближайшее время это станет возможным. Об этом по итогам встречи католических епископов нашей страны с понтификом сообщил Митрополит Минский и Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Сейчас католические иерархи находятся в Ватикане с визитом "К апостольским порогам" - его епископы той или иной страны, как правило, совершают раз в пять лет. В этом году белорусские архипастыри в таком формате встретились с Папой Римским Франциском впервые.

На встрече речь шла и о развитии Католической церкви в нашей стране. Кроме того, во время визита белорусские епископы совершат мессы в четырех больших римских базиликах.