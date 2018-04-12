Памятные мероприятия прошли в Тростенце

11 Апреля 2018 21:00

История, которую невозможно забыть. В память о погибших - минута молчания во многих городах Беларуси

История человечества хранит множество скорбных дат. На 20-ый век выпали одни из самых трагических событий и ужасающих деяний. Одной из самых страшных страниц стала история фашистских концлагерей. В годы Второй мировой войны через "ворота смерти" прошло около 20 миллионов человек из 30 стран. Около 12 миллионов уничтожены. Каждый пятый узник был ребенком. Каждый четвертый - гражданин Советского Союза. Не миновала эта участь и белорусов. Сегодня в память о погибших и выживших во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата выбрана не случайно. Именно 11 апреля 1945 года в Бухенвальде произошло восстание узников, в результате которого заключенные вышли на свободу. Памятные мероприятия прошли сегодня и на месте одного из крупнейших лагерей смерти в Европе - в Тростенце. Об истории, которую невозможно забыть - Алеся Высоцкая.

Фотографии, как немые свидетели, говорят даже громче людей. Кто и для чего делал эти кадры? Много явно не случайных, а постановочных снимков, где фотограф видел какую-то непонятную нормальному человеку композицию. С них не стереть правду о концлагерях, куда попадали по разным признакам - политическим, социальным, расовым, религиозным и другим.

Тем, кому удалось выжить, до сих пор слышатся детский плач и мольбы о помощи. Они несут эту боль через всю жизнь. И радуются каждой счастливой минуте. Улыбки - то, чего в детстве им не хватало.

Без улыбки, говорит, Мария Андреевна, не смогли бы выжить. Жизнь не была простой и после войны. Экономист, работала на заводе. Была, кстати, и коллегой нашего журналистского цеха, и даже ассистентом режиссера в кино. Ей пошел уже сотый десяток, но памяти, ведь, не прикажешь. Эти картины ужаса всплывают сами.

Девочка помогала партизанам, выполняла задания, которые под силу подростку. Ей было 15, когда после гестапо в нескольких городах, крайней точкой оказался Освенцим.

Вот оно, место, в любое время года вызывающее у посетителей дрожь. Днем и ночью сюда приходили составы со всей Европы. Только по официальной статистике уничтожили здесь полтора миллиона человек. Документы нацисты сжигали. А тех, кого с перрона вели сразу камеры с газом, даже не учитывали.

Катерина Липницкая в Освенцим попала с сестрой и отцом. Знала, что подлежит уничтожению, но выжила. Вспоминает: тех, кто не попадал в газовую камеру, отправляли на карантин. А там приучали к порядкам и послушанию.

Она помнит и, как ее вместе с другими погрузили на машины и увезли к реке, где погибли в итоге многие свидетели.

Узников немецких фабрик смерти 11 апреля вспоминают во всем мире. Митинг-реквием ежегодно привлекает внимание к мемориальному комплексу "Тростенец".

Четвертый по величине лагерь смерти в Европе. В одном ряду с такими кровавыми Освенцим или Майданек. 206 с половиной тысяч погибших официально. Но есть исследователи, которые цифру умножают минимум на два.

Тростенец объединяет несколько мест массового уничтожения людей: урочище Благовщина, где расстреливали, скоро станет еще одним напоминанием о нацизме.

Здесь поработали археологи. И среди находок - личные вещи жертв лагеря. В земле - черепа, зубные протезы, волосы. Множество фрагментов посуды, каких-то медикаментов. Каратели сбрасывали это все в яму прямо возле мест расстрела.

Чемоданы как символ начала войны. Композиция будет открывать комплекс "Благовщина". За этой условной территорией мира вагоны - метафора, напоминающая о последнем пути. Переход на площадь Парадокса - она станет красной - это крик о войне. И черная площадь - место смерти.

В Гомеле на площади Восстания, где когда-то был концлагерь, тоже собрались бывшие узники, их близкие, руководство региона и учащиеся патриотических классов, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти погибшим. Анне Михайловой было пять. Потеряла здесь родную сестру.

Сколько погибло белорусов в концлагерях - данные рознятся. Их память почтили минутой молчания сегодня во многих городах Беларуси.