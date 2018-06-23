Память погибших почтили в Дальве

В Беларуси День Независимости отмечается с особыми чувствами и трепетом. Поводом тому служат и совершенно чудовищные и трагические события, которые произошли за считанные дни до полного освобождения страны от оккупантов. 19 июня 1944-го каратели пришли в деревню Дальва и заживо сожгли всех ее жителей. Единственный выживший в тот день - 13-летний мальчик Коля Гирилович. Именно он после войны организовал здесь строительство мемориального комплекса. О годовщине трагедии одной из последних "огненных деревень" Наталья Кузьмицкая.

Сорок четыре березы в память о сорока четырех мирных жертвах войны, самому маленькому из которых не было и двух лет. Эту березовую аллею заложили через год после открытия мемориала погибшим жителям Дальвы.

19 июня 1944-го на рассвете немцы окружили деревню плотным кольцом, согнали мирно спавших сельчан в один из домов, после чего забросали окна гранатами, облили бензином и подожгли.

В тот день в живых остался один 13-летний мальчик Коля Гирилович, который в это время пас лошадей вдали от деревни. За один день подросток лишился всего: семьи, крыши над головой, детства. Тогда же и поклялся увековечить память погибших в огне родных и односельчан.

Сожженная деревня уже никогда не восстановится, но память о ней и тех, чьи имена выбиты на мемориальной доске, будет жива, ее бережно хранят потомки. В 2006-м Николая Петровича не стало, дело его жизни продолжила супруга Римма Игоревна, их дети и внуки.

Дальва - сестра Хатыни, одна из многих других белорусских деревень, так и не восставших из пепла. Ежегодно ее посещают тысячи людей, но особенно многолюдно здесь в эти июньские дни - митинг-реквием в Дальве стал святой традицией, которая нужна не мертвым, а живым, чтобы ужасы войны больше никогда не повторились.