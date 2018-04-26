Память героев Чернобыля почтили минутой молчания

26 Апреля 2018 12:03

Чернобыль 32 года спустя: свидетели и участники тех событий собрались сегодня на улице Игнатенко. Здесь увековечена память людей, которые первыми приняли на себя самый жестокий удар. Это персонал и пожарные, их еще называют шеренгой № 1: Виктор Кибенок, Владимир Правик, Николай Титенок, Владимир Тишура, Николай Ващук и, конечно, Василий Игнатенко. Память героев почтили минутой молчания.

Геннадий Новиков, председатель ветеранской организации МЧС Беларуси: "Для меня этот день - это день памяти о тех событиях, которые произошли 32 года назад. Прошло столько лет, но они не стираются из памяти, как и лица моих коллег и товарищей, с которыми мы организовывали тушение пожаров в зонах отчуждения в Брагинском, Наровлянском, Хойникском районах Гомельской области".

Чернобыльская трагедия изменила судьбы многих. От последствий аварии пострадали около двух миллионов жителей нашей страны, а радиоактивному загрязнению подверглись территории, где ныне проживают около полутора миллионов человек. На восстановление из госбюджета было направлено более 25 миллиардов долларов.