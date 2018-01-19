Паблик-аккаунты Viber и Telergam в коммунальной сфере

19 Января 2018 15:17

Информационные технологии в коммунальной сфере. Для более быстрого уведомления минчан о плановых отключениях и аварийных ситуациях теперь используют и паблик-аккаунты популярных мессенджеров - Viber и Telergam. Ноу-хау, над которым работают программисты контакт-центра, дополнение "Мобильный мастер". Замысел в том, чтобы передавать запрос о неисправности сразу на телефон хаус-мастера.

В прошлом году в жилищно-коммунальный контакт-центр Минска поступило более 1600 тысяч звонков. Среди наиболее популярных - вопросы водоснабжения, отключения электричества, проведения электроработ, а также санитарного состояния домов и подъездов.