Ожидания от 2018 года

1 Января 2018 21:12

Безусловно, новый Таможенный кодекс - это новые возможности. Какие еще нас ждут изменения и инновации? Какие крупные события должны произойти? В первый день нового года агентство теленовостей делится своими ожиданиями от 2018. ТОП главных событий - в обзоре Людмилы Казак.