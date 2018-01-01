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Ожидания от 2018 года
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1 Января 2018 21:12

Ожидания от 2018 года

Безусловно, новый Таможенный кодекс - это новые возможности. Какие еще нас ждут изменения и инновации? Какие крупные события должны произойти? В первый день нового года агентство теленовостей делится своими ожиданиями от 2018. ТОП главных событий - в обзоре Людмилы Казак.

  

Теги: Итоги 2017

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