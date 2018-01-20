Открыто обо всем в "Главном эфире" сегодня в 9 вечера

21 Января 2018 15:15

Беларусь - страна, открытая для партнеров и предложений о сотрудничестве. А на какие экономические бонусы может рассчитывать Минск в разных частях света? Об этом уже сегодня в 9 в "Главном эфире".

Год наступил, а мы держим позиции. Наше послание новым послам.

По-деловому об иностранных делах. Даже дипломатия должна быть экономной.

В открытом мире - открыто обо всем. Дипломатично о главном в эфире.