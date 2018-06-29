Открытие второй очереди мемориального комплекса "Тростенец". В митинге-реквиеме примут участие президенты Беларуси, Австрии и Германии

Важное событие, которое призвано напомнить о трагических страницах истории страны. Сегодня в пределах Минска, в урочище Благовщина - месте массового уничтожения людей фашистами - состоится церемония торжественного открытия памятника второй очереди мемориала "Тростенец", который является итогом многолетнего труда археологов, архитекторов, строителей, а также демонстрацией продуманной государственной политики по сохранению нашей истории и увековечиванию ее знаковых страниц. На территории бывшего лагеря смерти состоится митинг-реквием, посвященный памяти жертв нацизма.

В нем примет участие Глава государства Александр Лукашенко. Планируется, что вместе с белорусским лидером на площадке масштабного мемориального комплекса будут и его коллеги - прибывают делегации из Германии и Австрии во главе с президентами этих стран Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром ван дер Белленом. С австрийской стороны митинг-реквием посетит экс-президент Австрии Хайнц Фишер. Гости смогут увидеть более полную картину мемориала - готова вторая очередь комплекса. На церемонии будут присутствовать и многие другие зарубежные гости: представители государственных и общественных организаций из Австрии, Германии, Израиля, Польши, Чехии.

Среди них госсекретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, заместитель председателя Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип. Всемирный еврейский конгресс будет представлять заместитель главного исполнительного директора по вопросам дипломатии Марам Штерн. Ожидаются также отдельные встречи Главы белорусского государства с президентами Австрии и Германии. Это возможность для лидеров стран обсудить не только вопросы совместного увековечивания памяти жертв нацизма, но и двустороннее сотрудничество, а также перспективы выстраивания многостороннего взаимодействия в регионе.