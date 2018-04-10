Главная>>Общество>>Открытая студия собрала за столом руководителей крупнейших массмедиа страны
Общество
RSS
Открытая студия собрала за столом руководителей крупнейших массмедиа страны
Скачать Поделиться

10 Апреля 2018 21:25

Открытая студия собрала за столом руководителей крупнейших массмедиа страны

Итак, открытая студия сегодня собрала около 140 журналистов различных телеканалов и изданий. И сейчас за этим столом люди, возглавляющие крупнейшие массмедиа страны: Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, Председатель правления ЗАО "Второй  национальный телеканал" Марат Марков, Генеральный директор информационного агентства БелТА Ирина Акулович, Главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук (видео).  

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 10.04.2018 21:40 / Общество Пра надвор'е
Прогноз погоды на 11 апреля Прагноз надвор’я на 11 красавіка 10.04.2018 15:34 / Общество Прогноз погоды на 11 апреля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =