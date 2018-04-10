Открытая студия собрала за столом руководителей крупнейших массмедиа страны

10 Апреля 2018 21:25

Итак, открытая студия сегодня собрала около 140 журналистов различных телеканалов и изданий. И сейчас за этим столом люди, возглавляющие крупнейшие массмедиа страны: Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, Председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков, Генеральный директор информационного агентства БелТА Ирина Акулович, Главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук (видео).