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Открыта горячая линия по вопросам применения норм указа о стимулировании бизнеса на селе
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10 Января 2018 07:16

Открыта горячая линия по вопросам применения норм указа о стимулировании бизнеса на селе

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси взяло на контроль исполнение 345-го Указа "О развитии торговли, общепита и бытового обслуживания". Проще говоря, о стимулировании бизнеса на селе. Ведомство открыло горячую линию по вопросам применения норм этого документа. Обращаться можно и напрямую к регулятору, или в главные управления по областям и Минску в рабочие дни с 8-ми утра до 5-ти вечера.

Как заявили в министерстве, местные органы власти пока недостаточно работают с нормами нового указа.

  

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