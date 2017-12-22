Открылась масштабная выставка изображений святых

20 Декабря 2017 21:37

Сегодня в Национальном художественном музее состоялось открытие масштабной выставки изображений святых, почитаемых и католиками, и православными. Все произведения созданы современниками из разных уголков света - от Испании до России. И символично, что презентация международного проекта прошла в Беларуси, где на протяжении многих столетий мирно уживаются различные конфессии. Христианская история Европы в репортаже Инны Пилевич.

Этих святых невозможно встретить вместе ни в одном храмовом пространстве, ни в манускриптах. Здесь и апостолы II века, и мученики, которым молились верующие более тысячи лет назад. История христианской Европы от Сицилии до Скандинавии в иконах. На вернисаже изображения святых, прославленных до 1054 года - момента раздела церкви на Восточную и Западную.

Святых неразделенной церкви написали современники. Более ста мастеров разных вероисповеданий из 15-ти стран обратились к своим духовным корням.

Поскольку большая часть икон общехристианских святых не сохранилась, современные иконописцы пользовались литературными источниками. Соответственно информация из жизнеописаний находит отпечаток в композиции. Так, на иконе святого Иеронима присутствует лев. По преданию, святой спас животное, которое в знак благодарности стало его постоянным спутником.

Написание новой иконы святого далеко не историческая реконструкция. Представленные образы получились разными стилистически. Одни авторы опирались на православные каноны, другие - на католические. Между тем святые написаны в традиционных техниках яичной темперы, мозаики, резьбы по дереву, керамики и гравюры.

Инициаторам проекта выступила православная Москва. Организаторов вдохновила встреча Папы Франциска и Патриарха Кирилла на Кубе год назад. И символично, что продолжение межконфессионального диалога решено представить в Беларуси - стране, где в течение многих веков мирно живут представители различных вероисповеданий. Экспозицию ждет международное турне. После Минска выставка отправится в Пермь.