Отчисления на капитальный ремонт теперь обязательно используют по прямому назначению

О новом порядке оплаты коммунальных услуг рассказал замминистра ЖКХ Виталий Смирнов. Так, от вывоза мусора можно будет отказаться тем, кто живет в сельской местности: достаточно обратиться в эксплуатирующую организацию, и до 6 месяцев плата за эту услугу начисляться не будет. Некоторые категории граждан получат скидки на электроэнергию.

Сейчас ведомство работает над документами, которые позволят повысить качество услуг. Особое внимание - материальной ответственности поставщиков услуг, плате за пользование жилыми помещениями в общежитии.