Главная>>Общество>>Освящают яства и готовятся ко Всенощной. Великая суббота у верующих
Общество
RSS
Освящают яства и готовятся ко Всенощной. Великая суббота у верующих
Скачать Поделиться

7 Апреля 2018 09:08

Освящают яства и готовятся ко Всенощной. Великая суббота у верующих

У православных сегодня предпасхальная Великая суббота, день сдержанности и скорби, соединяется с важнейшим и светлым торжеством - праздником Благовещения.

Такое совпадение случается нечасто и бывает в те годы, когда Пасха ранняя. Благовещение имеет постоянную дату - 7 апреля. Пасха год от года может выпадать на даты от 4 апреля до 8 мая. Оба праздника имеют общность - в Благовещение верующие вспоминают Богоматерь, зачавшую Христа, в Пасху же - Воскресение Спасителя, крестный путь, который рядом с Сыном прошла и его Мать.

Традиционно в Великую субботу проходит освящение пасхальных яств. Верующие готовятся ко Всенощной. Прямую трансляцию из Свято-Духова кафедрального собора будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 23:50.

  

Другие новости

Завтра в 21:00 "Главный эфир" Заўтра ў 21:00 "Галоўны эфір" 07.04.2018 09:03 / Общество Завтра в 21:00 "Главный эфир"
Пра надвор'е Пра надвор'е 06.04.2018 21:37 / Общество Пра надвор'е
Прогноз погоды на 7 апреля Прагноз надвор'я на 7 красавiка 06.04.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 7 апреля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =