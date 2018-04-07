Освящают яства и готовятся ко Всенощной. Великая суббота у верующих

7 Апреля 2018 09:08

У православных сегодня предпасхальная Великая суббота, день сдержанности и скорби, соединяется с важнейшим и светлым торжеством - праздником Благовещения.

Такое совпадение случается нечасто и бывает в те годы, когда Пасха ранняя. Благовещение имеет постоянную дату - 7 апреля. Пасха год от года может выпадать на даты от 4 апреля до 8 мая. Оба праздника имеют общность - в Благовещение верующие вспоминают Богоматерь, зачавшую Христа, в Пасху же - Воскресение Спасителя, крестный путь, который рядом с Сыном прошла и его Мать.

Традиционно в Великую субботу проходит освящение пасхальных яств. Верующие готовятся ко Всенощной. Прямую трансляцию из Свято-Духова кафедрального собора будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 23:50.