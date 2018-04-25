Осторожно! Доверчивость может обернуться деньгами на ветер

25 Апреля 2018 21:26

Осторожно: злая шутка! Или как доверчивость может обернуться деньгами на ветер. На Viber многих белорусов стали приходить сообщения наподобие: "Вы выиграли! И Ваш приз - новенький внедорожник прямо из салона". Некоторые даже поверили в удачу. Правда, платой за доверие стали весьма немалые суммы - порядка полутора тысяч долларов. Среди пострадавших двое жителей Могилева. Они перечислили деньги на счет мошенников. Что примечательно: никто из так называемых победителей ни в каких конкурсах и лотереях не участвовал. К нам обратились телезрители, которые тоже получили подобное сообщение.

С подробностями Карина Пашкова.

Фантастическая победа в не менее фантастическом розыгрыше. К нам обратился житель Бобруйска, который около недели назад получил сообщение о том, что выиграл новый Land Cruiser. Месседж пришел с российского номера. Пока Максим (так зовут нашего героя) выяснял детали акции, такой же месседж получила и его супруга.

В сообщении указан номер менеджера и адрес сайта, на котором можно узнать подробности розыгрыша. Сообщается, что вместо автомобиля победитель может забрать деньги, сумма равна стоимости машины. Мы попытались уточнить у менеджера, какие условия необходимо выполнить, чтобы забрать денежное вознаграждение.

Комиссия составляет порядка полутора тысяч долларов. Такой суммы лишились двое жителей Могилева. Пострадавшим также пришло сообщение о победе в лотерее. Но от машины отделяют формальности - необходимо перечислить деньги за налог и доставку.

Лишь один удивительный факт: ни пострадавшие из Могилева, ни телезрители, которые обратились к нам, ни в каких конкурсах не участвовали.

Представительные сайты, на которых потенциальные жертвы могли ознакомиться с условиями акции, исчезают в течение нескольких дней, а на их месте появляются новые, которые привлекают уже новых доверчивых “победителей”.

По данным специалистов, подобные мошеннические ресурсы, как правило, размещаются за рубежом. И в нашей стране прецедентов не было, поскольку при заведении хостинга в Беларуси и при покупке доменного имени пользователь сообщает свои данные. Эту информацию проверяют регистраторы и хостинг-провайдеры. Чаще всего такие ресурсы размещаются в США, Европе или России, потому контролировать это внутри страны крайне сложно. Так что не раскручивайте колесо фортуны и не испытывайте судьбу и кошелек.