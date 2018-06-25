Останки жертв массовых фашистских расправ 1942-1943 годов предали земле в урочище Благовщина

Останки более 40 человек - жертв массовых фашистских расправ 1942-1943 годов - предали земле сегодня в урочище Благовщина. В траурной церемонии приняли участие представители власти, дипмиссии, общественных и молодежных организаций. К общей братской могиле легли венки и свежие цветы.

Урочище Благовщина - одно из крупнейших в Европе мест массового уничтожения людей. Согласно официальным цифрам, здесь уничтожили около 150 тысяч людей. Семь лет назад по инициативе Главы государства начались работы над созданием в Благовщине памятника-мемориала. Сегодняшнее траурное событие - заключительный этап этого проекта.