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Основатель гипермаркетов "Буслик" - в проекте "Наши. Бизнесмены" сегодня после "Панорамы"
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29 Января 2018 07:08

Основатель гипермаркетов "Буслик" - в проекте "Наши. Бизнесмены" сегодня после "Панорамы"

Молодой фельдшер скорой помощи стал бизнесменом.

Каким трудом дается успех? Куда Сергей Мисяченко спешит из офиса? И что советует начинающим предпринимателям? Основатель гипермаркетов для детей "Буслик" Сергей Мисяченко - в проекте "Наши. Бизнесмены". Смотрите сегодня вечером после "Панорамы".

  

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