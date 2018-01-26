Основатель гипермаркетов "Буслик" - в проекте "Наши. Бизнесмены" сегодня после "Панорамы"

29 Января 2018 07:08

Молодой фельдшер скорой помощи стал бизнесменом.

Каким трудом дается успех? Куда Сергей Мисяченко спешит из офиса? И что советует начинающим предпринимателям? Основатель гипермаркетов для детей "Буслик" Сергей Мисяченко - в проекте "Наши. Бизнесмены". Смотрите сегодня вечером после "Панорамы".