Оршанский авиаремонтный завод числится в списке убыточных

13 Апреля 2018 21:20

Это пример того, как некогда успешное предприятие - Оршанский авиаремонтный завод - вынужден простаивать из-за невыполненных обязательств иностранного инвестора. В планах собственника было обновить предприятие и вывести производство на новый уровень. Но со временем к белорусскому проекту украинский инвестор охладел. И вместо модернизации завод, который гремел на весь Советский Союз, сегодня числится в списке убыточных. В ситуации разбирался Юрий Шевчук.

Назвать планы украинского инвестора амбициозными – не сказать ничего.

В тандеме со своим белорусским партнером учредитель "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев планировал в течение 4 лет вложить в модернизацию производственных мощностей завода около 12 миллионов долларов.

При этом планировалось создать свыше 300 рабочих мест. Но со временем вместо прибыли на предприятии стали расти лишь долги.

Все, на что за три года сподобился Оршанский авиаремонтный, это модернизация десятка вертолетов Ми-8. Новинку даже громко презентовали на военной выставке MILEX 2014.

Но, к сожалению, это единственное, на что в производственной части сподобился новый инвестор.

По инвестпроекту в конце прошлого года в этом помещении должен был появиться новый механический цех с новым ремонтом и высокотехнологичным оборудованием. Как мы видим, сейчас это помещение больше напоминает декорации для фильмов ужасов.

Правда, часть денег по инвестпроекту все же была освоена. Именно освоена, а не внедрена в производство. Куда именно пошли почти 10 миллионов долларов - на заводе никто не знает. Но уж точно не в модернизацию механического цеха, который планировалось обновить в первую очередь. Поэтому авиационные детали здесь, как и 50 лет назад, вытачивают вот таким дедовским способом.

Михаил Яскевич работает на заводе уже почти 6 лет. Как раз с того момента, как сюда и пришел украинский инвестор. Правда, из новинок своего цеха Михаил показал нам только вот эти старинные станки, которые привезли сюда после того, как они были списаны на Оршанском УПК.

Сегодня на заводе ремонтируется лишь несколько вертолетов. Среди них вот этот гость из Словакии. Кстати, сюда этот Ми-8 прилетает уже не впервые, словаков устраивает цена и качество услуг. Есть и другие потенциальные клиенты, но как говорят на предприятии, инвестора работа в этом направлении не интересует.

Но и после этого ничего не изменилось. "Мотор Сич" и сегодня не выполняет всех своих обязательств по инвестдоговору. Вот и получается, что предприятие, которое способно модернизировать десятки вертолетов в год, вынуждено простаивать по вине чьей-то бесхозяйственности. Как же так получилось, что завод, который некогда гремел на весь Советский Союз, сегодня числится в списке убыточных - разберемся в большом репортаже в "Главном эфире".