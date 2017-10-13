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Орден Матери сегодня получили женщины Минской области
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12 Октября 2017 15:20

Орден Матери сегодня получили женщины Минской области

Поздравления с самым нежным праздником сегодня принимали многодетные матери Минской области. За преданность семейным ценностям самую высокую награду - орден Матери - получили 40 женщин. Это те, кто окружает своей заботой минимум пятерых детей. Для них подготовили концертную программу. Со словами благодарности выступили и мужчины.

Количество многодетных семей в Минской области увеличивается. За последние десять лет орден Матери получили около 700 женщин.

  

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