Орден Матери сегодня получили женщины Минской области

12 Октября 2017 15:20

Поздравления с самым нежным праздником сегодня принимали многодетные матери Минской области. За преданность семейным ценностям самую высокую награду - орден Матери - получили 40 женщин. Это те, кто окружает своей заботой минимум пятерых детей. Для них подготовили концертную программу. Со словами благодарности выступили и мужчины.

Количество многодетных семей в Минской области увеличивается. За последние десять лет орден Матери получили около 700 женщин.