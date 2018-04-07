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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
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6 Апреля 2018 15:20

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Сегодня во второй половине дня порывы на севере Минской области достигнут 20 метров в секунду. При этом довольно теплая погода сохранится и в праздничные выходные. Осадков синоптики не прогнозируют, дневная температура воздуха будет варьироваться от 11 до 18 выше нуля. В начале следующей недели еще больше потеплеет - местами до плюс 20.

  

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