Оплатить проезд в метро можно будет с помощью бесконтактной банковской карты

31 Января 2018 13:04

Такая опция прямо у турникета появится на всех станциях столичной подземки в этом году. Сейчас умная система работает в тестовом режиме на "Площади Ленина". Скоро в метро начнет курсировать и новый современный состав производства "Штадлер Минск".

В преддверии Европейских игр в Минске дополнительно начнут курсировать и более полусотни электробусов. Их пустят по проспекту Победителей.