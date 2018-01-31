Главная>>Общество>>Оплатить проезд в метро можно будет с помощью бесконтактной банковской карты
Общество
RSS
Оплатить проезд в метро можно будет с помощью бесконтактной банковской карты
Скачать Поделиться

31 Января 2018 13:04

Оплатить проезд в метро можно будет с помощью бесконтактной банковской карты

Такая опция прямо у турникета появится на всех станциях столичной подземки в этом году. Сейчас умная система работает в тестовом режиме на "Площади Ленина". Скоро в метро начнет курсировать и новый современный состав производства "Штадлер Минск".

В преддверии Европейских игр в Минске дополнительно начнут курсировать и более полусотни электробусов. Их пустят по проспекту Победителей.  

  

Теги: II Европейские игры

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 30.01.2018 21:50 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =