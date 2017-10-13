Онлайн-конференция с председателем правления Ассоциации собственников недвижимости прошла на сайте Белтелерадиокомпании

13 Октября 2017 21:30

Новая редакция Жилищного кодекса Беларуси. Почему назрела необходимость в корректировке документа, и чего ждать? Свое мнение сегодня во время онлайн-конференции озвучил председатель правления Ассоциации собственников недвижимости. Рекомендации и пожелания данная организация направит в профильное министерство в ближайшее время.

Евгений Кислый, председатель правления Ассоциации собственников недвижимости: "На чем основывается концепт Ассоциации собственников недвижимости - так это в обязательном порядке создание на базе дома юридического лица. Это может быть товарищество собственников, кооператив - без разницы. Самое главное, что тогда появляется тот необходимый инструмент, с помощью которого могут решаться многие задачи в доме. С одной стороны - это урегулирование взаимоотношений между собственниками, с другой - это законный представитель собственников в решении вопросов, касающихся общего имущества. Это просто будет всем удобно".



