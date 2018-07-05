Онлайн-конференция о туризме сегодня в полдень состоится на сайте Белтелерадиокомпании

Белорусы всё чаще путешествуют по родной стране. Какие маршруты самые популярные? И сильно ли такой отпуск ударит по кошельку? А если отдыхать за рубежом, то в какой стране и в каком формате? Ответы на главные вопросы турсезона сегодня в полдень во время онлайн-конференции на сайте tvr.by. В студию придут замдиректора департамента по туризму Минспорта и туризма Виталий Грицевич и кандидат исторических наук Ирина Олюнина. Успейте задать свои вопросы на сайте Белтелерадиокомпании.