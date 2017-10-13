Онлайн-конференция c председателем правления Ассоциации собственников недвижимости сегодня в 11:00

13 Октября 2017 07:17

Новая редакция Жилищного кодекса Беларуси. Что изменится? За что смогут выселить из квартиры и насколько прозрачными будут тарифы. Сегодня в 11 часов на нашем сайте онлайн-конференция c председателем правления Ассоциации собственников недвижимости Евгением Кислым. Оставляйте свои вопросы в специальной форме на tvr.by.