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Онлайн-конференция c председателем правления Ассоциации собственников недвижимости сегодня в 11:00
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13 Октября 2017 07:17

Онлайн-конференция c председателем правления Ассоциации собственников недвижимости сегодня в 11:00

Новая редакция Жилищного кодекса Беларуси. Что изменится? За что смогут выселить из квартиры и насколько прозрачными будут тарифы. Сегодня в 11 часов на нашем сайте онлайн-конференция c председателем правления Ассоциации собственников недвижимости Евгением Кислым. Оставляйте свои вопросы в специальной форме на tvr.by.

  

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