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Олега Новицкого признали годным к очередному полету в космос
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24 Января 2018 09:03

Олега Новицкого признали годным к очередному полету в космос

Об этом он сообщил в своем Instagram. Добро дала Главная медицинская комиссия. Специалисты изучали данные обследований нашего соотечественника, которые были получены за время полугодового наблюдения за состоянием здоровья 46-летнего космонавта. Как отметил Олег Новицкий, теперь осталось дождаться назначения в экипаж и вперед!

  

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