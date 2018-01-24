Олега Новицкого признали годным к очередному полету в космос

24 Января 2018 09:03

Об этом он сообщил в своем Instagram. Добро дала Главная медицинская комиссия. Специалисты изучали данные обследований нашего соотечественника, которые были получены за время полугодового наблюдения за состоянием здоровья 46-летнего космонавта. Как отметил Олег Новицкий, теперь осталось дождаться назначения в экипаж и вперед!