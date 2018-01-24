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Олег Новицкий пожелал белорусским спортсменам успешного выступления на Олимпиаде
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24 Января 2018 15:03

Олег Новицкий пожелал белорусским спортсменам успешного выступления на Олимпиаде

Успешного выступления белорусским спортсменам в видеобращении пожелал наш соотечественник космонавт Олег Новицкий (видео).

К слову, накануне стало известно, что космонавта Олега Новицкого признали годным к очередному полету на орбиту. Добро дала главная медицинская комиссия. Теперь осталось дождаться назначения в экипаж.

  

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