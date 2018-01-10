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Около 25-ти тысяч платных парковочных мест появится в Минске до конца 2020
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10 Января 2018 13:00

Около 25-ти тысяч платных парковочных мест появится в Минске до конца 2020

В этом году их станет больше на 5 тысяч. Таким образом власти планируют сделать стоянку в районе второго городского кольца полностью платной. Что касается цен, то их повышение пока не планируется.

Олег Лещинский, директор ГУ "Парковки столицы": "На сегодняшний день в Минске существуют три тарифа. На открытых парковках 1 рубль за час, на закрытых со шлагбаумами 2 рубля, а Верхний город как был в ценовом диапазоне 5 рублей за час, а последующий 2 рубля, так и остался".

И недавно в Минске начали тестировать новую систему платных парковок. Она разгрузит не только центр города, но и дворы. При этом жители близлежащих домов освобождаются от оплаты.

  

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