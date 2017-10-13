12 Октября 2017 15:26

Около 150 аварий с участием пешеходов произошло в этом году на территории Минской области. Погиб 41 человек. Более сотни получили травмы. По словам инспекторов ГАИ, большинство аварий можно было бы избежать, если бы пешеходы соблюдали правила дорожного движения и пользовались фликерами. Как предостеречь себя от столкновения с авто и сколько стоит отсутствие светоотражающего элемента? В рейд отправился Александр Хоровец.

Этой жуткой трагедии, в которой погибла 21-летняя девушка, можно было бы и избежать, утверждают автоинспекторы. Однако пешеход грубо нарушила правила и начала переходить дорогу в запрещенном месте. В результате попала под колеса микроавтобуса. Среагировать водитель успел бы, если бы пешеход обозначила себя фликером.

Казалось бы, небольшой светоотражающий элемент. Как он может спасти жизнь пешехода на дороге? Однако инспекторы ГАИ говорят: эта вещь вроде ангела-хранителя, который помогает водителю увидеть человека в темноте более чем за 300 метров. А значит и предотвратить аварию.

На часах около 19 вечера. На загородной трассе уже ничего не видно. Вместе с инспекторами ГАИ мы направляемся в агрогородок Петришки. Фары высвечивают пешехода. Сначала мы заметили свет от фликера. Мужчина, хотя и обозначил себя, однако двигался с нарушением.

Буквально через 300 метров встречаем еще одного мужчину. Эдгар Савицкий обозначил себя не только фликером, но и фонариком. А вот четвероногий друг без светоотражающего элемента. Однако это быстро исправили. И собака радостно завиляла хвостом.

А вот многодетный отец Андрей Янушкевич о собственной безопасности сегодня не подумал. Вечерний променад закончился для него протоколом. Спорить с доводами милиционеров не стал. Дескать, давно планировал приобрести фликер, однако откладывал на потом. В результате пришлось оплатить штраф 23 рубля. А светоотражающий элемент получил в качестве компенсации.

В этом году на дорогах области с участием пешеходов произошло около 150 аварий. Более 40 человек погибли, 100 получили травмы. Специалисты отмечают: цифры печальной статистики могли бы быть значительно меньшими, если бы пешеходы вовремя обозначили себя. И все же снизится аварийность на дорогах области только в том случае, когда и водители и пешеходы станут более внимательными и вежливыми друг к другу.