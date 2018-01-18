Одними из первых обряд крещенского купания прошли белорусские спасатели

19 Января 2018 07:14

Для сотрудников МЧС это давно стало традицией в преддверии их профессионального праздника. Всего по стране организовано около сотни купелей. Восемь - в Минске и окрестностях. Ожидается, что всего в крещенских купаниях в Беларуси примут участие более 100 000 человек. Для многих религиозный обряд - не только очищение духа, но и проверка тела.

Сегодня работники МЧС Беларуси отмечают профессиональный праздник. Спасатели выполняют весь спектр аварийно-спасательных работ: от ликвидации пожаров до устранения аварий на нефте- и газопроводах. Причем работают они везде: на земле, в небе и в воде. Наши спасатели оказывают помощь в разных уголках планеты. Белорусская служба спасения - это более 1000 боевых подразделений, на вооружении которых находится 6000 единиц техники.