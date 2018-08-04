Один из медицинских центров столицы предлагает распечатать объемную модель будущего малыша

3D-ребенок. Нет, это не фантастика. Это реальная необычная услуга, которую предлагают в одном из медицинских центров столицы. Распечатать объемную модель будущего малыша. Макет соответствует до мелочей. Первые клиенты уже даже успели рассмотреть сходство с кем-либо из родителей. А еще это прекрасная возможность на ощупь "увидеть" результат УЗИ для незрячих. Отмечу, 3D-печать будущих детей активно используют в США и Японии.

Путь от УЗИ до принтера в репортаже Анастасии Бенедисюк. Знакомство Виолетты с младшей сестрой, которой, между прочим, здесь всего 18 недель, произошло за месяц до. Евгения сейчас на 8-м месяце беременности. И не иначе как чудом женщина все происходящее не называет. Это было плановое УЗИ. Вместе с мужем Евгения Курьякова приехала в столичный медицинский центр. Узнали, что ребенок здоров и это девочка. После вернулись в родную Вилейку, а еще через некоторое время им позвонили.

Сейчас Евгения уверяет: это именно ее дочка, уже и имя дали - Александра. Налицо - вылитый папа. Семья Курьякаовых стала первой, получившей 3D-модель еще не родившегося ребенка.

Рождение ребенка вот в таких лабораторных условиях занимает от нескольких часов до суток. Сейчас идет 6-й час, видны только очертания ножек. Судя по всему, будет настоящий богатырь.

Печать трехмерной модели плода - для Беларуси услуга эта уникальна. И начинает с высокоточной ультразвуковой 3D-диагностики плода. Проще говоря, в клинике делают УЗИ, видеофайл отдают айтишникам, дальше дело за 3D- принтером.

Необычный формат не только позволяет родителям сохранить память о самом важном и интересном этапе в их жизни и формировании новой, но и для врачей это дополнительная возможность - наглядная диагностика каких-либо дефектов. Кроме этого, 3D-печать позволит родителям с проблемами зрения через прикосновения увидеть своего будущего малыша. Материал для печати используют биоразлагаемый. А значит, большую часть времени малыша придется все-таки держать в герметичной упаковке. Над ее дизайном еще работают. Может быть, колпак или ракушка. Печать при этом происходит сразу на двух принтерах. В зависимости от размера малыша.

Модель ребенка можно сделать разной высоты - 5, 15 и 20 сантиметров (пожелания будущих родителей учтут). Цена вопроса - от 90 рублей.

Впрочем, пока этот материал готовился к эфиру, необычной услугой воспользовались уже три семейный пары.