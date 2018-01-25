25 Января 2018 13:04

Обвиняемый в шпионаже в Украине белорус подал жалобу на действия украинских силовиков в международные структуры, в том числе в комитет ООН по правам человека. Гражданин нашей страны арестован в Украине летом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Думаю, я вправе сказать и о том, что наш гражданин отправил обращения в международные организации в связи с применением к нему незаконных мер дознания, попросту говоря пыток. Так это или нет - нужно разбираться. Мы тоже будем на этом настаивать".

Кроме того, в МИД отметили, что Генпрокуратура Беларуси не раз ставила под сомнение не только методы допроса, но и обстоятельства дела, и его расследование.