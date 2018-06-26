Образовательный форум "ТЕМП" стартует сегодня в Беларуси

Встреча стартует с большой дискуссии молодежи с руководством Федерации профсоюзов, представителями госуправления и бизнеса. Среди вопросов - охрана труда, цифровая экономика и развитие международных отношений. Кстати, на форуме встретятся ребята из 20 стран. Всего более 200 активистов. "ТЕМП" продлится четыре дня. Пройдут тренинги, мастер-классы и впервые посещение крупных промышленных предприятий. Участники форума изучат льготы и гарантии для молодых специалистов, а также ознакомятся с системой повышения квалификации в Беларуси.