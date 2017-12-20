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Обратиться к представителям власти напрямую
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20 Декабря 2017 18:03

Обратиться к представителям власти напрямую

Найти ответы на волнующие вопросы можно во время телефонных линий. Очередная связь будет организована и в эту субботу, 23 декабря.

С 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский. Номер телефона вы видите на экране.

В Минском областном исполнительном комитете жителей центрального региона выслушает первый заместитель губернатора Игорь Макар. Задать свой вопрос можно до полудня. Напомним, обратиться к руководству столицы и центрального региона по телефону можно каждую субботу.

  

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