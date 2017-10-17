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Обратиться к представителям власти напрямую
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17 Октября 2017 15:21

Обратиться к представителям власти напрямую

Решить бытовые проблемы или спорные вопросы можно во время телефонных линий. Пройдут они в столице и Минской области и в эту субботу 21 октября.

В столице на связь выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак. Задать вопросы можно с 9 до 12 часов, набрав номер телефона, который сейчас на экране.

В центральном регионе принимать звонки будет управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.  

  

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