Обмен пленными и задержанными в Донбассе получил высокое одобрение со стороны ООН

29 Декабря 2017 21:21

Обмен пленными и задержанными в Донбассе получил высокое одобрение со стороны Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш оценил усилия всех, кто сделал это возможным.

В частности, речь идет о плодотворной работе на минской площадке трехсторонней контактной группы по разрешению ситуации на востоке Украины.

Накануне состоялся самый многочисленный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киев получил 73 человек, а ДНР и ЛНР – 165 и 73 соответственно. Гуттереш выразил надежду на то, что это станет позитивным шагом для укрепления доверия между сторонами "в продолжении дальнейших действий в этом духе....".