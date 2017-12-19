18 Декабря 2017 15:29

Участники этих спортивных баталий демонстрировали не силу мышц, а силу мысли. Областной турнир юных шахматистов собрал в Дзержинске участников изо всех районов. В детских садах и школах центрального региона шахматы и шашки в этом году начали активно включать в образовательный процесс. И сегодня интеллектуальным спортом занимается более 20 000 школьников. Наталья Кузьмицкая оценила уровень юных гроссмейстеров.

Его соперник выше его на две или даже три головы, но это только по росту. Вот уже четвертый год Женя Щур играет в шахматы, начинал еще с детского сада, и сегодня ему, разумеется, не интересно играть с ровесниками.

Областной турнир "Ферзь и пешка" собрал шахматистов изо всех районов области. В этом году в учреждениях образования начали приобщать детей к интеллектуальным играм, сейчас они проводят шахматные партии даже на перерывах.

Кроме факультативных занятий, шахматы включают в школьную программу и как основной предмет. В средней школе № 1 города Фаниполя создан единственный в области профильный шахматный класс.

Мероприятие получилось развлекательным: работали интерактивные и фотозоны, а также образовательным - учителя обменялись опытом и наработками, которые могут помочь при обучении детей этим полезным играм.