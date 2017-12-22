22 Декабря 2017 18:04

И сегодня же областной комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение о запрете выхода на лед ради предупреждения несчастных случаев. Информацию в первую очередь следует учитывать любителям подледной рыбалки, а также родителям, чьи дети во время каникул могут развлекаться недалеко от рек или озер. Запрет будет действовать до окончания ледостава.

Подобные меры введены по причине того, что в ближайшие дни область ждет потепление.

Атмосферные фронты из Западной Европы принесут мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра. На выходные синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В субботу утром местами туман и слабый гололед, температура воздуха в ночные часы от 0 до минус 6. Днем до плюс 3. В воскресенье погода существенно не изменится. Днем столбик термометра поднимется до 6 градусов.