18 Октября 2017 19:15

Обеспечить одинаково комфортные условия работы и досуга для жителей городов и деревень, при этом усилить самоорганизацию самих сельчан.

Такой тезис сегодня неоднократно звучал на форуме в Совете Республики. Среди озвученных инициатив - возможность уменьшения подоходного налога для молодых специалистов, работающих по распределению, улучшение качества сервиса, доступность жилья, а также сохранение культурного наследия деревни.

Пример развития социальной сферы села участники форума увидели в хозяйстве "Озерицкий-Агро" Смолевичского района.

Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сегодня работают агрогородки, практически решены вопросы территориального охвата детей дошкольными учреждениями, осуществлена газификация, развиваются центры культуры нового формата. Это фольклор и ремесленничество. Развивается агро- и экотуризм, то есть нам есть чем гордиться, но вместе с тем есть и проблемы, которые предстоит решать. Поэтому для нас очень важно мнение тех, кого мы сегодня пригласили".

Участниками форума стали и депутаты сельсоветов и работники сельхозорганизаций. По итогам встречи будет принята резолюция по всем аспектам развития социальной сферы села. Она станет своеобразной "дорожной картой" в законодательной работе сенаторов.